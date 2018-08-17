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Истребители ВВС Канады будут патрулировать воздушные границы Румынии
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Истребители ВВС Канады будут патрулировать воздушные границы Румынии 

ТАСС 30 минут назад
ОТТАВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Вооруженные силы Канады направят пять истребителей CF-18 Hornet в Румынию для патрулирования воздушных границ этой восточноевропейской страны в рамках сотрудничества с НАТО. Об этом сообщили в канадском министерстве национальной обороны.
"ВС Канады направят примерно 135 военнослужащих и пять CF-18 Hornet в Константу (Румыния) для участия в усиленном патрулировании воздушного пространства [этой страны], организованного НАТО, которое будет проводиться с сентября по декабрь 2018 года", — говорится в коммюнике. В минобороны отметили, что отправка истребителей в Румынию является вкладом Канады в обеспечение безопасности в Центральной и Восточной Европе. Как заявил канадский министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан, эта миссия — «важный вклад и решительная демонстрация нашей постоянной поддержки НАТО».
Канада стала активно направлять своих военных в Европу после начала кризиса на Украине в 2014 году. В частности, канадские военные инструкторы в настоящее время обучают украинских солдат, а корабли ВМС Канады регулярно занимаются патрулированием Средиземного моря в составе соединений НАТО.
Также в Латвии находится батальон НАТО под управлением канадских военных. Численность латвийской группировки НАТО составляет более тысячи человек. Помимо канадцев в ее состав входят военнослужащие из Албании, Испании, Италии, Польши и Словении. Оттава направила в республику 455 пехотинцев, бронемашины и разведывательный взвод.
Постоянный представитель России при Североатлантическом альянсе Александр Грушко ранее заявил, что решение о развертывании батальонов альянса в Восточной Европе не соответствует Основополагающему акту Россия — НАТО.
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