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В Курганском государственном университете может появиться военный учебный центр
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В Курганском государственном университете может появиться военный учебный центр 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Вместо военной кафедры в КГУ может появиться военный учебный центр
В КГУ может открыться военный учебный центр. Вся необходимая материальная база у вуза есть, как и ответ из Министерства обороны, в котором сказано, что вопрос открытия военной кафедры при вузе в 2018 году прорабатывается. Открытие военной кафедры в вузе было приостановлено из-за подготовки нового федерального закона.
Все военные кафедры в вузах страны должны быть реорганизованы в военные центры. Указ об этом подписал 3 августа президент России. Он вступит в силу в течение 180 дней с момента опубликования.
— Уверен, что после того, как этот закон вступит в силу, мы окончательно решим вопрос по открытию военного учебного центра на базе нашего университета, — приводит слова и.о. ректора КГУ Константина Прокофьева пресс-служба университета
Реорганизация военных кафедр в военные учебные центры на существующие договоренности не повлияет.
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