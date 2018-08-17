В Курганском государственном университете может появиться военный учебный центр

Вместо военной кафедры в КГУ может появиться военный учебный центр

В КГУ может открыться военный учебный центр. Вся необходимая материальная база у вуза есть, как и ответ из Министерства обороны , в котором сказано, что вопрос открытия военной кафедры при вузе в 2018 году прорабатывается. Открытие военной кафедры в вузе было приостановлено из-за подготовки нового федерального закона.

Все военные кафедры в вузах страны должны быть реорганизованы в военные центры. Указ об этом подписал 3 августа президент России. Он вступит в силу в течение 180 дней с момента опубликования.

— Уверен, что после того, как этот закон вступит в силу, мы окончательно решим вопрос по открытию военного учебного центра на базе нашего университета, — приводит слова и.о. ректора КГУ Константина Прокофьева пресс-служба университета

Реорганизация военных кафедр в военные учебные центры на существующие договоренности не повлияет.