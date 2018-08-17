Найти и уничтожить: мотострелки ростовской области проводят учения 

В маневрах принимают участие артиллеристы, спецназ и фронтовая авиация.
Залпы артиллерийских батарей и рев авиационных турбин дали старт масштабным учениям в Ростовской области. На полигоне Кадамоский сошлись в поединке мотострелки, танкисты и разведчики. Боевые машины пехоты прорывают оборону противника с помощью специальной тактики охвата позиций. Затем в бой вступают бойцы спецназа. Они окружают вражеские укрепления и прицельным огнем ликвидируют соперника. Поддержку с неба обеспечивают экипажи армейской и фронтовой авиации: боевые вертолеты — «Аллигаторы», «Ночные охотники», а также бомбардировщики, истребители и штурмовики.