На Урале РСЗО «Град» и гаубицы «Мста-С» сорвали «наступление» танков

ЕКАТЕРИНБУРГ , 17 авг — РИА Новости . Расчеты РСЗО «Град» и гаубиц «Мста-С» сорвали наступление танков на учении под Челябинском , сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО).

"Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа предотвратили прорыв танков условного противника на учении под Челябинском. По замыслу практических действий артиллерийские разведчики засекли колонну танков и бронетранспортеров условного противника, проводившего наступательную операцию", — говорится в сообщении.

Получив координаты, расчеты гаубиц «Мста-С» остановили продвижение бронемашин, поразив цели прямой наводкой, 122-миллиметровые РСЗО «Град» довершили уничтожение резервов, выдвигающихся из глубины. Стрельба велась по мишеням на дистанции от трех до семи километров. В небе находился беспилотный летательный аппарат «Элерон-СВ», который обеспечил корректировку огня и объективный видеоконтроль поражения мишеней.

Учения проводились с учетом внедрения в практику действий разведывательно-ударного комплекса на основе опыта, приобретенного в военных конфликтах. В маневрах было задействовано более 100 единиц техники, уточняет ЦВО.