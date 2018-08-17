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В Дагестане «Бук-М3» уничтожил крылатые ракеты «противника»
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В Дагестане «Бук-М3» уничтожил крылатые ракеты «противника» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Заступившие на боевое дежурство в Дагестане зенитные комплексы «Бук-М3» отразили удар крылатых ракет условного противника.
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, во время учений дивизион ЗРК «Бук-М3» сменил дислокацию и занял позицию для охраны воздушного пространства на побережье Каспийского моря. После чего комплексы ПВО приступили к выполнению учебно-боевой задачи на новой позиции.
"Дежурная смена боевого расчета ЗРК «Бук-М3» обнаружила крылатые ракеты условного противника. Цели автоматически были захвачены, взяты на сопровождение и уничтожены совершением электронного пуска", — говорится в сообщении ЮВО.
Отметим, что двусторонние ротные тактические учения проводятся на 20 полигонах Южного военного округа. В них принимают участие более шести тысяч военнослужащих и задействовано около двух тысяч единиц военной техники. К маневрам также привлечены авиационные части объединения ВВС и ПВО и силы Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Справка «РГ»
Дивизион новейшего комплекса «Бук-М3» может сопровождать и обстреливать до 36 целей в условиях сильного радиоэлектронного противодействия. За счет вертикального старта комплекс является всеракурсным и, помимо воздушных, может поражать цели на воде и суше. Характеристики комплекса «Бук-М3» не раскрываются, однако известно, что его предшественник «Бук-М2» способен поражать ракетами воздушные цели на дальности от 3 до 45 километров и на высоте от 15 метров до 25 километров. Комплекс также может уничтожать баллистические ракеты с дальностью пуска до 150-200 километров.
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