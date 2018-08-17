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Видео «выкатки» бомбардировщика Ту-22М3М появилось в Сети
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Видео «выкатки» бомбардировщика Ту-22М3М появилось в Сети 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В четверг, 16 августа, на Казанском авиационном заводе презентовали опытный образец модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Телеканал «Россия 24» опубликовал видео с данного мероприятия. Самолет демонстрируется с различных ракурсов, крупным планом показаны шасси и хвостовая часть. Также видно, как тягач выкатывает самолет из ангара.
Обновленный бомбардировщик-ракетоносец получил новейшее радиоэлектронное оборудование. Вместо штатных двигателей НК-25 установлены модернизированные силовые установки НК-32-02. По сути, от старого самолета остался только планер и небольшая часть оборудования.
Экипаж сократился с четырех до двух человек. Кроме того, обновленные Ту-22М3М смогут нести самые современные ракеты, в том числе «Кинжал», и поражать наземные, морские цели с больших, средних и малых высот. Также увеличена и дальность полета — теперь на «одном баке» такая машина сможет преодолеть до шести тысяч километров.
По данным РИА Новости, первый полет бомбардировщика состоится до конца сентября.
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