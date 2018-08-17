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«Соколы России» впервые исполнят фигуры высшего пилотажа для жителей Абакана
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«Соколы России» впервые исполнят фигуры высшего пилотажа для жителей Абакана 

ТАСС 35 минут назад
ТАСС, 17 августа. Авиационная группа высшего пилотажа впервые выступит на информационно-агиационной акции «Военная служба по контракту — твой выбор!», которая состоится 26 августа на главной площади Абакана. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Пилотажная группа «Соколы России» на сверхманевренных истребителях поколения 4++, исполнит элементы высшего пилотажа: «Бочка», «Петля Нестерова», «Косые петли», «Колокол», роспуск «Фонтан», роспуск «Тюльпан», а также встречный и парный пилотаж. На земле для жителей города откроют выставку современного вооружения и военной техники, электронный тир и полевые кухни", — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что на Первомайской площади Абакана будут развернуты два мобильных пункта по отбору на военную службу, где желающие могут ознакомиться с возможностью поступления на военную службу по контракту, узнать места и условия прохождения службы, а также пройти предварительное тестирование на профпригодность и полное медицинское обследование.
"Также в самый центр Абакана десантируются лучшие военные спортсмены-парашютисты. Для жителей города в течение всего дня состоятся мастер-классы олимпийских призеров и чемпионов ЦСКА по греко-римской, вольной борьбе, дзюдо и карате, выступления лучших военных оркестров и ансамблей страны", — уточнили в военном округе.
Акция «Военная служба по контракту — твой выбор!» стартовала в мае 2014 года. Она уже проходила в таких городах, как Севастополь, Воронеж, Красноярск, Тверь, Иваново, Псков и других, где собрала тысячи посетителей.
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