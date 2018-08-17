«Соколы России» впервые исполнят фигуры высшего пилотажа для жителей Абакана

ТАСС , 17 августа. Авиационная группа высшего пилотажа впервые выступит на информационно-агиационной акции «Военная служба по контракту — твой выбор!», которая состоится 26 августа на главной площади Абакана . Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Пилотажная группа «Соколы России» на сверхманевренных истребителях поколения 4++, исполнит элементы высшего пилотажа: «Бочка», «Петля Нестерова», «Косые петли», «Колокол», роспуск «Фонтан», роспуск «Тюльпан», а также встречный и парный пилотаж. На земле для жителей города откроют выставку современного вооружения и военной техники, электронный тир и полевые кухни", — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что на Первомайской площади Абакана будут развернуты два мобильных пункта по отбору на военную службу, где желающие могут ознакомиться с возможностью поступления на военную службу по контракту, узнать места и условия прохождения службы, а также пройти предварительное тестирование на профпригодность и полное медицинское обследование.

"Также в самый центр Абакана десантируются лучшие военные спортсмены-парашютисты. Для жителей города в течение всего дня состоятся мастер-классы олимпийских призеров и чемпионов ЦСКА по греко-римской, вольной борьбе, дзюдо и карате, выступления лучших военных оркестров и ансамблей страны", — уточнили в военном округе.