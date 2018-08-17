В Сибири комплексы «Тополь» и «Ярс» вывели на маршруты боевого патрулирования

Военнослужащие Иркутского, Барнаульского и Новосибирского соединений РВСН в ходе тактических учений с участием ракетных комплексов «Тополь» и «Ярс» отработают задачи на маршрутах боевого патрулирования.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение Минобороны

Отмечается, что ракетчики отработают вопросы вывода комплексов на полевые позиции, организации маскировки и боевого охранения.

Также они отработают отражение нападения условных диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооружённых формирований.

В учениях также будут задействованы противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащённые беспилотниками.

Кроме того, ракетчики намерены отработать вводные по отражению атаки воздушного противника и организацию взаимодействия с приданными подразделениями.

«Занятия проводятся круглосуточно. Они позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования», — отметили в Минобороны.

В марте в РВСН прошли учения с использованием комплексов «Ярс».