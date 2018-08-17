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В Сибири комплексы «Тополь» и «Ярс» вывели на маршруты боевого патрулирования
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В Сибири комплексы «Тополь» и «Ярс» вывели на маршруты боевого патрулирования 

RT на русском 41 минуту назад
Военнослужащие Иркутского, Барнаульского и Новосибирского соединений РВСН в ходе тактических учений с участием ракетных комплексов «Тополь» и «Ярс» отработают задачи на маршрутах боевого патрулирования.
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение Минобороны.
Отмечается, что ракетчики отработают вопросы вывода комплексов на полевые позиции, организации маскировки и боевого охранения.
Также они отработают отражение нападения условных диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооружённых формирований.
В учениях также будут задействованы противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащённые беспилотниками.
Кроме того, ракетчики намерены отработать вводные по отражению атаки воздушного противника и организацию взаимодействия с приданными подразделениями.
«Занятия проводятся круглосуточно. Они позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования», — отметили в Минобороны.
В марте в РВСН прошли учения с использованием комплексов «Ярс».
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