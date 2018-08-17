В трех регионах страны пусковые установки ПГРК «Тополь» и «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования

Ракетчики отработают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения, а также отражения нападения условных ДРГ.

В рамках тактических занятий пусковые установки ПГРК «Тополь» и «Ярс» Иркутского, Барнаульского и Новосибирского ракетных соединений РВСН отрабатывают задачи несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

Ракетчики отработают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения, а также отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооружённых формирований, в том числе с использованием боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами.

Также планируется отработать вводные по отражению нападения воздушного противника и организация взаимодействия с приданными подразделениями.

Занятия проводятся круглосуточно. Они позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

При выполнении учебно-боевых задач в ходе занятий в ракетных соединениях будет задействовано свыше 150 единиц боевой и специальной техники.