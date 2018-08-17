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«Тополь» и «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования
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«Тополь» и «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования 

ТВ Центр 52 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Пусковые установки ПГРК «Тополь» и «Ярс» Иркутского, Барнаульского и Новосибирского ракетных соединений РВСН в рамках тактических занятий отрабатывают задачи несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования, сообщили TVC.RU в пресс-службе Минобороны России.
Ракетчики собираются отработать вывод ракетных комплексов на полевые позиции и отражение нападения условных диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований — в том числе с использованием БПДМ «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами.
Занятия позволят проверить готовность личного состава, вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования, отмечается в сообщении МО.
При выполнении учебно-боевых задач в ходе занятий в ракетных соединениях будет задействовано свыше 150 единиц боевой и специальной техники.
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