«Тополь» и «Ярс» заступили на боевое дежурство сразу в трех регионах РФ 

Ракетчики ЦВО потренируются в отражении нападения группы «диверсантов» противника с использованием бронеавтомобилей «Тайфун-М», оснащенных беспилотниками.
В рамках учений пусковые установки ПГРК «Тополь» и «Ярс» Иркутского, Барнаульского и Новосибирского ракетных соединений РВСН потренировались в несении боевого дежурства на выезде. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
«Ракетчики отработают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, организации маскировки, а также отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп, в том числе с использованием боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами», — сказано в сообщении пресс-службы.
Также ракетчики отразят нападения воздушного противника в светлое и темное время суток.
В учениях будет задействовано свыше полутора сотен единиц боевой техники.