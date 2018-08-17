Ещё
«Тополь» и «Ярс» заступили на боевое дежурство сразу в трех регионах РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Тополь» и «Ярс» заступили на боевое дежурство сразу в трех регионах РФ 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Ракетчики ЦВО потренируются в отражении нападения группы «диверсантов» противника с использованием бронеавтомобилей «Тайфун-М», оснащенных беспилотниками.
В рамках учений пусковые установки ПГРК «Тополь» и «Ярс» Иркутского, Барнаульского и Новосибирского ракетных соединений РВСН потренировались в несении боевого дежурства на выезде. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
«Ракетчики отработают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, организации маскировки, а также отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп, в том числе с использованием боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами», — сказано в сообщении пресс-службы.
Также ракетчики отразят нападения воздушного противника в светлое и темное время суток.
В учениях будет задействовано свыше полутора сотен единиц боевой техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Истребители Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке Первый пуск ракеты «Калибр» с корабля Черноморского флота: кадры учений Шойгу провел совещание по строительству инфраструктуры КФл в Дагестане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обвинили Украину в предательстве187
На Украине обозлились из-за поездки Путина на свадьбу965
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму850
Петросян посмеялся над Степаненко14
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы20
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение