Расчеты «Бук-М3» уничтожили крылатые ракеты «противника» в Дагестане

ЗРК «Бук-М3» — новейший ракетный комплекс, заступивший на дежурство по охране южных рубежей России

В ЮВО расчеты зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» подразделений ПВО в ходе учений отразили удар крылатыми ракетами условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

«Дежурная смена боевого расчета ЗРК «Бук-М3» обнаружила крылатые ракеты условного противника. Цели автоматически были захвачены, взяты на сопровождение и уничтожены совершением электронного пуска», — говорится в сообщении.

По замыслу учения дивизион «Бук-М3» сменил дислокацию и занял позицию для обороны воздушного пространства Каспийского побережья. Комплексы ПВО приступили к выполнению учебно-боевой задачи на новой позиции.