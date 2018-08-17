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Расчеты «Бук-М3» уничтожили крылатые ракеты «противника» в Дагестане
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Расчеты «Бук-М3» уничтожили крылатые ракеты «противника» в Дагестане 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
ЗРК «Бук-М3» — новейший ракетный комплекс, заступивший на дежурство по охране южных рубежей России.
В ЮВО расчеты зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» подразделений ПВО в ходе учений отразили удар крылатыми ракетами условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
«Дежурная смена боевого расчета ЗРК «Бук-М3» обнаружила крылатые ракеты условного противника. Цели автоматически были захвачены, взяты на сопровождение и уничтожены совершением электронного пуска», — говорится в сообщении.
По замыслу учения дивизион «Бук-М3» сменил дислокацию и занял позицию для обороны воздушного пространства Каспийского побережья. Комплексы ПВО приступили к выполнению учебно-боевой задачи на новой позиции.
Также в сообщении сказано, что новейшие ЗРК «Бук-М3» заступили на боевое дежурство в Республике Дагестан.
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