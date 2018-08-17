Пентагон заподозрил Китай в отработке военного удара по США 

Министерство обороны США заподозрило Китай в тренировке военных наносить удары по Соединенным Штатам и союзникам. Данную информацию приводит сайт Пентагона.
Как сообщает РИА Новости, по информации американского военного ведомства, КНР в течение трех лет расширяла зону покрытия надводных учений в стратегически важных морских районах. Также в Поднебесной выросло число маневров с участием бомбардировщиков.
В США уверены, что военные Китая обучаются наносить удары по американским военным базам и вооруженным силам в Тихом океане, в том числе на острове Гуам.