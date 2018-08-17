Пентагон заподозрил Китай в отработке военного удара по США 

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Реактивный "Торнадо-Г": вторая жизнь легендарной системы

Обновленный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М представили в Казани

"Крокодилы" и "Терминаторы" перебазировались из Сибири на Урал