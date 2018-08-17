Пентагон заподозрил Китай в обучении войск ударам по США 

В докладе по вооруженным силам Китая указывается, что в течение последних трех лет китайские военные «быстро расширяли зону покрытия надводных военных операций». Отмечается, что войска Китая получили опыт подобных действий в «стратегически важных морских районах».
Вероятно, они обучались «ударам против США и союзников», сообщается в докладе. Пентагон пока не понял, какой сигнал Пекин хочет направить Вашингтону демонстрацией своих военных сил, передает РИА «Новости».
Напомним, минобороны Китая заявило, что новый военный бюджет США является вмешательством во внутренние дела страны, которое подрывает доверие к Вашингтону.