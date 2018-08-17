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Пентагон заподозрил Китай в подготовке удара по США
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Пентагон заподозрил Китай в подготовке удара по США 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Российская Газета
Как сообщает ТАСС, об этом может свидетельствовать доклад Пентагона, посвященный китайским вооруженным силам.
В документе отмечается, что за последние три года Народно-освободительная армия Китая существенно увеличила зону проведения наводных операций, получив опыт в важных морских регионах и «вероятно, проводя учения для ударов по целям США и их союзников». Кроме того, беспокойство у США вызывает развитие китайской военно-космической программы.
"НОАК продолжает укреплять свои военные возможности в космосе, несмотря на свою публичную позицию против милитаризации космоса", — отмечают в Пентагоне.
Напомним, ранее в США высказывались опасения о вероятности «случайной» ядерной войны. Она, по мнению экспертов, может вспыхнуть из-за размытости между ядерным и неядерным оружием и возможностями наблюдения за ними. Потенциальными участниками такого конфликта с применением ядерного оружия указывались США, Россия и Китай.
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