Пентагон заподозрил Китай в подготовке удара по США

Как сообщает ТАСС, об этом может свидетельствовать доклад Пентагона , посвященный китайским вооруженным силам.

В документе отмечается, что за последние три года Народно-освободительная армия Китая существенно увеличила зону проведения наводных операций, получив опыт в важных морских регионах и «вероятно, проводя учения для ударов по целям США и их союзников». Кроме того, беспокойство у США вызывает развитие китайской военно-космической программы.

"НОАК продолжает укреплять свои военные возможности в космосе, несмотря на свою публичную позицию против милитаризации космоса", — отмечают в Пентагоне.