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Комплексные межвидовые учения с участием 6 тыс. военнослужащих завершились на юге России
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Комплексные межвидовые учения с участием 6 тыс. военнослужащих завершились на юге России 

ТАСС 47 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. /ТАСС/. Воинские части Южного военного округа завершили двухсторонние ротные тактические учения, в ходе которых мотострелков поддерживали летчики и моряки. Об этом сообщил в пятницу руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Соединения и воинские части Южного военного округа, а также авиационные части объединения ВВС и ПВО, силы Черноморского флота и Каспийской флотилии завершили двусторонние ротные тактические учения на территории 20 полигонов", — сказал Астафьев.
В рамках учений отработан полный перечень тактических действий и маневров — в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах. Особое внимание было уделено использованию опыта современных локальных конфликтов по блокировке и уничтожению крупных бандформирований, уточнил он.
Учения проводились с 1 августа в Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани, Ставрополье, в Крыму, республиках Адыгея, Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, а также на территории российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
В учениях приняли участие более 6 тыс. военнослужащих, было задействовано около 2 тыс. единиц военной техники.
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