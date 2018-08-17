Комплексные межвидовые учения с участием 6 тыс. военнослужащих завершились на юге России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. / ТАСС /. Воинские части Южного военного округа завершили двухсторонние ротные тактические учения, в ходе которых мотострелков поддерживали летчики и моряки. Об этом сообщил в пятницу руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Соединения и воинские части Южного военного округа, а также авиационные части объединения ВВС и ПВО, силы Черноморского флота и Каспийской флотилии завершили двусторонние ротные тактические учения на территории 20 полигонов", — сказал Астафьев.

В рамках учений отработан полный перечень тактических действий и маневров — в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах. Особое внимание было уделено использованию опыта современных локальных конфликтов по блокировке и уничтожению крупных бандформирований, уточнил он.

В учениях приняли участие более 6 тыс. военнослужащих, было задействовано около 2 тыс. единиц военной техники.