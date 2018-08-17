Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» впервые совершит заход в Петропавловск-Камчатский

На борту корабля находятся около 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. адмирала С. О. Макарова, 60 воспитанников Владивостокского филиала нахимовского военно-морского училища, а также группа юнармейцев Приморья.

В рамках уникального дальнего похода, учебный корабль ВМФ России «Перекоп», сегодня, 17 августа впервые совершит заход Петропавловск-Камчатский . На борту корабля находятся около 150 курсантов Тихоокеанского Высшего Военно-Морского Училища им. Адмирала С. О. Макарова, 60 воспитанников Владивостокского филиала Нахимовского Военно-Морского Училища, а также группа юнармейцев Приморья. Старшим похода на борту учебного корабля является начальник Тихоокеанского Высшего Военно-Морского Училища им. Адмирала С. О. Макарова контр-адмирал Олег Журавлёв

Заход корабля в Петропавловск-Камчатский продлится до 23 августа, после чего УК «Перекоп» продолжит дальний поход и впервые с курсантами на борту пройдет Северным Морским Путем. Планируется, что 12 сентября корабль прибудет в Главную базу Северного флота г. Североморск , где произойдет смена курсантов, проходящих морскую практику. По маршруту Североморск — Севастополь на борту учебного корабль «Перекоп» пройдут практику около 300 курсантов Военно-Морского Политехнического Института ( г. Пушкин ) и Балтийского Военно-Морского Института ( г. Калининград ).

Поход учебного корабля «Перекоп», организованный Главным командованием ВМФ России направлен на повышение эффективности выполнения задачи морской практики курсантов военно-морских образовательных заведений. Отличительной особенностью похода является возможность получить курсантами практические навыки по специальности в различных широтах Мирового океана с учетом их навигационных особенностей.

УК «Перекоп» вышел из Владивостока 9 августа и с 12 по 14 августа совершил заход в порт Корсаков

Главнокомандующий ВМФ Адмирал Владимир Королёв поставил задачу руководству Военного Учебно-Научного Центра ВМФ всесторонне проанализировать итоги всех этапов похода учебного корабля «Перекоп» по маршруту Севастополя — Владивосток — Петропавловск-Камчатский — Североморск — Севастополь и, в последующем, распространить результаты этого анализа среди военно-морских учебных заведений для учета в работе по организации морской практики курсантов».

Главком ВМФ, также обязал руководителей всех степеней в период стоянки УК «Перекоп» в Петропавловске-Камчатском тщательно подготовить корабль, его радиотехническое вооружение, системы жизнеобеспечения, штатное оборудование к плаванию в арктической зоне.