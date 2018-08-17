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Корабль Балтфлота «Перекоп» впервые совершит заход в Петропавловск-Камчатский
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Корабль Балтфлота «Перекоп» впервые совершит заход в Петропавловск-Камчатский 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее в ходе своего дальнего похода «Перекоп» преодолел три океана, всего пройдя путь в 14 с половиной тысяч морских миль. Теперь его путь лежит теперь в Арктику.
Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» в рамках уникального дальнего похода сегодня впервые совершит заход Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщает Минобороны РФ
Знаменитый «Перекоп» только недавно вернулся из большого путешествия вокруг Евразии — прошел три океана, преодолел 14 с половиной тысяч морских миль, и теперь — в Арктику. Корабль Балтийского флота приспособлен к плаванию среди льдов, но в случае необходимости путь ему проложат ледоколы.
Морскую практику на «Перекопе» будут проходить более двухсот курсантов Тихоокеанского военно-морского училища, учащихся Владивостокского филиала Нахимовского военного училища и юнармейцев. Во время плавания они примут участие в корабельных работах, будут нести вахты, с курсантами проведут занятия по штурманской подготовке. Старшим похода на борту учебного корабля является начальник Тихоокеанского Высшего Военно-Морского Училища им. Адмирала С. О. Макарова контр-адмирал Олег Журавлев.
Главнокомандующий ВМФ Адмирал Владимир Королев поставил задачу руководству Военного Учебно-Научного Центра ВМФ всесторонне проанализировать итоги всех этапов похода учебного корабля «Перекоп» по маршруту Севастополя — Владивосток — Петропавловск-Камчатский — Североморск — Севастополь и, в последующем, распространить результаты этого анализа среди военно-морских учебных заведений для учета в работе по организации морской практики курсантов».
Ранее «Перекоп» отправился из Владивостока в первый арктический поход.
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