Корабль Балтфлота «Перекоп» впервые совершит заход в Петропавловск-Камчатский

Ранее в ходе своего дальнего похода «Перекоп» преодолел три океана, всего пройдя путь в 14 с половиной тысяч морских миль. Теперь его путь лежит теперь в Арктику.

Знаменитый «Перекоп» только недавно вернулся из большого путешествия вокруг Евразии — прошел три океана, преодолел 14 с половиной тысяч морских миль, и теперь — в Арктику. Корабль Балтийского флота приспособлен к плаванию среди льдов, но в случае необходимости путь ему проложат ледоколы.

Морскую практику на «Перекопе» будут проходить более двухсот курсантов Тихоокеанского военно-морского училища, учащихся Владивостокского филиала Нахимовского военного училища и юнармейцев. Во время плавания они примут участие в корабельных работах, будут нести вахты, с курсантами проведут занятия по штурманской подготовке. Старшим похода на борту учебного корабля является начальник Тихоокеанского Высшего Военно-Морского Училища им. Адмирала С. О. Макарова контр-адмирал Олег Журавлев

Главнокомандующий ВМФ Адмирал Владимир Королев поставил задачу руководству Военного Учебно-Научного Центра ВМФ всесторонне проанализировать итоги всех этапов похода учебного корабля «Перекоп» по маршруту Севастополя Владивосток — Петропавловск-Камчатский — Североморск — Севастополь и, в последующем, распространить результаты этого анализа среди военно-морских учебных заведений для учета в работе по организации морской практики курсантов».

Ранее «Перекоп» отправился из Владивостока в первый арктический поход.