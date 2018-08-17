Российские ВКС на этой неделе девять раз поднимались на перехват иностранных самолетов

Разведку у границ России вели 22 летательных аппарата. Летчики российских ВКС девять раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границ РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили девять вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России», — говорится в сообщении военного ведомства Отмечается, что нарушений воздушного пространства страны не допущено. Всего воздушную разведку за прошедшую неделю вели 25 иностранных летательных аппаратов.