Ещё
Российские ВКС на этой неделе девять раз поднимались на перехват иностранных самолетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские ВКС на этой неделе девять раз поднимались на перехват иностранных самолетов 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Разведку у границ России вели 22 летательных аппарата.
Летчики российских ВКС девять раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границ РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили девять вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России», — говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что нарушений воздушного пространства страны не допущено.
Всего воздушную разведку за прошедшую неделю вели 25 иностранных летательных аппаратов.
ТК «Звезда»: последние новости
Истребители Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке Модернизированный Ту-22М3М снабдили искусственным интеллектом «Бастионы» под Калининградом уничтожили корабельную группу «противника»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине обозлились из-за поездки Путина на свадьбу812
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму811
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы19
США оставляют «дверь открытой» для РФ9
Пилот авиакомпании был пойман пьяным на работе1
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение