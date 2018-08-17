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США получат аналог российского «Кинжала»
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США получат аналог российского «Кинжала» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Компания Lockheed Martin получила контракт ВВС США на создание гиперзвуковой аэробаллистической ракеты ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), сообщает Defense News.
Разработка нового оружия оценивается в сумму до 480 миллионов долларов, хотя окончательные условия соглашения пока не сформулированы. ARRW, как и гиперзвуковая ракета HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon), контракт на создание которой в размере 928 миллионов долларов Lockheed Martin получила в апреле этого года, должны быть готовы к 2021-му.
В отличие от HCSW, ARRW предполагает использование последних экспериментальных технологий («продвижение искусства возможного»). Новое оружие должно стать ответом США на гиперзвуковые разработки России и КНР.
Также Lockheed Martin, сообщает Space News, получила контракт ВВС на создание трех спутников нового поколения инфракрасного обнаружения пусков баллистических ракет. Сумма сделки составила 2,9 миллиарда долларов. Запуски космических аппаратов должны начаться в 2023 году.
В настоящее время аэробаллистическими ракетами обладают Россия, Китай и Израиль, в распоряжении которых в разной степени готовности имеются «Кинжал», CH-AS-X-13 и Rampage соответственно.
Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin — крупнейший в мире производитель оружия. В 2017 году, по сравнению с 2016-м, оборонные доходы (94 процента от общих) компании выросли на 10 процентов — с 43,5 до 48 миллиарда долларов.
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