Роскосмос получил от ОАК аванпроект с вариантами создания многоразовых ракет

"Это то решение, которые мы сегодня реализуем на уровне аванпроекта. Сдали эту работу Роскосмосу. Это подход к тому, как может осуществляться возвращаемая эксплуатация первых ступеней ракет-носителей", — заявил он.

Рогозин отметил, что Роскосмос совместно с Фондом перспективных исследований поставил задачу сделать так, «чтобы посадка была самолетного типа на аэродром». «Мы сделали все расчеты, подготовили несколько вариантов использования, постарались понять, как использовать тот задел, который есть, не пытаясь создать какой-то мифический объект, для которого придется перестроить всю отрасль», — рассказал он.

Рогозин указал, что для сокращения в будущем времени перехода от опытно-конструкторских работ к серийному производству корпорация создает центр производства демонстраторов. Это, по его мнению, позволит отработать основные вопросы при создании новых изделий.

"Он позволит уточнить все расчеты, технологии и к созданию новой техники позволит подойти с большей уверенностью того, что все технические решения правильно приняты и реализуемы", — добавил Рогозин.