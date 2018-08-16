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В России разработана система контроля за полётами беспилотников
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В России разработана система контроля за полётами беспилотников 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В российских регионах всё чаще начинают использоваться беспилотники и дроны, из-за чего разработка инфраструктуры для безопасной эксплуатации устройств была крайне необходима. Соответствующая система была разработана в 2017 году, заявили в пресс-службе Роскосмоса.
«Россия может стать лидером на рынке беспилотной авиации. В регионах всё шире начинают использоваться беспилотники и дроны — с их помощью следят за пожарной ситуацией, наблюдают за паводками», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации. Там отметили, что у России есть собственные «интересные разработки» в области беспилотных устройств.
«Сегодня крайне необходимо создание эффективной системы контроля трафика, поскольку беспилотники могут стать угрозой друг для друга, для людей, для зданий, самолётов», — констатировали в компании. Отмечается, что проектирование цифровой инфраструктуры для безопасного использования беспилотных аппаратов, которым занимался холдинг «Российские космические системы», было завершено в 2017 году.
«Система, разработанная РКС, позволяет передавать данные через GSM, УКВ, а также по каналам спутниковой связи. Обрабатывается до 1,5 миллиона сообщений в секунду. Такая система, кроме прочего, поможет производителям и страховым компаниям следить за условиями эксплуатации техники», — рассказали в Роскосмосе.
Предполагается, что при использовании системы оператору достаточно будет подать заявку на маршрут и получить подтверждение или перечень ограничений. План маршрута будет сформирован автоматически с учётом ограничений и уже поданных заявок. Причём этот план можно будет загрузить в память беспилотника для автономного полета. В будущем для службы доставки достаточно будет выбрать адрес назначения.
Ранее председатель Правительства Дмитрий Медведев, выступая на Международном юридическом форуме, заявил, что Правовое регулирование в сфере беспилотного транспорта должно появиться в России в течение года.
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