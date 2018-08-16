Ещё
ВВС Ирака уничтожили оперативный штаб ИГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили, что ВВС Ирака уничтожили оперативный штаб ИГ в Сирии 

RT на русском 57 минут назад
Фото: Reuters
Иракская авиация нанесла удары по оперативному штабу террористической группировки «Исламское государство»* на территории Сирии.
Об этом сообщает Al-Sumaria.
По данным телеканала, истребители F-16 ВВС Ирака провели воздушную операцию на территории Сирии по приказу главнокомандующего премьер-министра Хейдара аль-Абади.
В ходе операции штаб оперативного командования был уничтожен.
Ранее стало известно, что ВВС Ирака в результате авиаударов на территории Сирии ликвидировали 45 боевиков ИГ.
*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
Малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» направляется в Средиземное море Фрегат «Адмирал Григорович» в Чёрном море впервые выполнил стрельбу «Калибром» Какими возможностями обладает сверхдальний ракетоносец Ту-22М3М
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму633
Новая цель России и другие события дня10
На Украине обозлились из-за поездки Путина на свадьбу
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы16
Китай передал России секретные данные о ЦРУ96
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение