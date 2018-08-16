СМИ сообщили, что ВВС Ирака уничтожили оперативный штаб ИГ в Сирии

Об этом сообщает Al-Sumaria.

По данным телеканала, истребители F-16 ВВС Ирака провели воздушную операцию на территории Сирии по приказу главнокомандующего премьер-министра Хейдара аль-Абади

В ходе операции штаб оперативного командования был уничтожен.

Ранее стало известно, что ВВС Ирака в результате авиаударов на территории Сирии ликвидировали 45 боевиков ИГ.