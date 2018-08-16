ВВС Ирака уничтожили оперативный штаб ИГ

Иракская авиация нанесла удары по оперативному штабу террористической группировки «Исламское государство»* на территории Сирии.
Об этом сообщает Al-Sumaria.
По данным телеканала, истребители F-16 ВВС Ирака провели воздушную операцию на территории Сирии по приказу главнокомандующего премьер-министра Хейдара аль-Абади.
В ходе операции штаб оперативного командования был уничтожен.
Ранее стало известно, что ВВС Ирака в результате авиаударов на территории Сирии ликвидировали 45 боевиков ИГ.
*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.