Ещё
Киев рассказал, куда потратит военную помощь США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев рассказал, куда потратит военную помощь США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал, на какие нужды Киев потратит 250 млн долларов военной помощи от США.
«Эту помощь мы получим в следующем году. У нас есть соответствующие перечни. Речь идет о наращивании возможностей противовоздушной обороны, современных средствах радиоэлектронной борьбы, сфере медицинской помощи, а также других направлениях», — заявил Муженко в интервью «Би-би-си Украина».
На вопрос журналиста, потратят ли эти деньги на летальное оружие, глава генштаба ответил, что ВСУ еще не согласовали «этот перечень».
Также Муженко в интервью заявил, что финансирование украинской армии в 2019 году должно составить не менее 112 млрд гривен (более 4 млрд долларов). Он добавил, что украинские военные прошли обучение на американских ракетных комплексах «Джавелин» и готовы их использовать.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Ожидавшийся на параде в Киеве украинский ракетный комплекс оказался фейком Новейший корабль «Вышний Волочек» с «Калибрами» направился в Средиземное море В США смоделировали бой с участием советского «убийцы авианосцев»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму
На Украине обозлились из-за поездки Путина на свадьбу131
Новая цель России и другие события дня
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы
Китай передал России секретные данные о ЦРУ
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение