Киев рассказал, куда потратит военную помощь США

«Эту помощь мы получим в следующем году. У нас есть соответствующие перечни. Речь идет о наращивании возможностей противовоздушной обороны, современных средствах радиоэлектронной борьбы, сфере медицинской помощи, а также других направлениях», — заявил Муженко в интервью «Би-би-си Украина».

На вопрос журналиста, потратят ли эти деньги на летальное оружие, глава генштаба ответил, что ВСУ еще не согласовали «этот перечень».

Также Муженко в интервью заявил, что финансирование украинской армии в 2019 году должно составить не менее 112 млрд гривен (более 4 млрд долларов). Он добавил, что украинские военные прошли обучение на американских ракетных комплексах «Джавелин» и готовы их использовать.