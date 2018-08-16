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Ту-22М3М: чего ждать от модернизированного бомбардировщика
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Ту-22М3М: чего ждать от модернизированного бомбардировщика 

ТВ Центр 50 минут назад
Фото: ТВ Центр
Модернизированный дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец ТУ-22М3М впервые покидает ангар и отправляется на летные и наземные испытания. Пройдя глубокую модернизацию, это и без того грозное оружие, теперь стало в разы эффективнее, передает "ТВ Центр".
Ту-22МЗМ только внешне похож на своего предшественника. Те же формы. Все новшества скрыты под фюзеляжем. Машина, например, получила новейшее навигационное оборудование, системы управления двигателями, радиоэлектронной борьбы, связи и управления. Это теперь едва ли не летающий компьютер, имеющий искусственный интеллект и способный поражать любые цели, как в небе, так и на земле.
Правда, какими конкретно комплексами авиационного вооружения будет оснащаться новый самолет, никто пока не говорит. Хотя есть предположения, что Ту-22М3М станет еще одним носителем гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал». Военные эксперты говорят, что имея на борту три такие новейшие ракеты, российский бомбардировщик способен уничтожить любой авианосец противника.
Какую угрозу таил в себе его предшественник Ту-22М3 можно было наблюдать по кадрам из Сирии, где бомбардировщики данного типа регулярно выполняли боевые задачи, уничтожая противника на земле. На вооружении в российской армии такие самолеты стоят с 1989 года. Являются самыми массовыми бомбардировщиками Дальней авиации. За все время выпущено 268 таких машин, способных поражать наземные и морские цели с больших, средних и малых высот. В ближайшее время глубокую модернизацию пройдут 30 таких самолетов.
Планируется, что поступать на вооружение ВВС России они начнут с 2021 года. А впервые в воздух Ту-22М3М поднимется уже в сентябре.
Александр Панюшкин, Юлия Олейник. «ТВ Центр».
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