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«Бастионы» под Калининградом уничтожили корабельную группу «противника»
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«Бастионы» под Калининградом уничтожили корабельную группу «противника» 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ракетчики Балтфлота провели тренировку по приведению береговых комплексов «Бастион» в боевую готовность.
Мобильные береговые противокорабельные комплексы «Бастион» ракетного соединения Балтийской военно-морской базы проводят маневры на побережье Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
В ходе маневров ракетчики выдвинулись в район учений, где подготовили «Бастионы» к стрельбе, а также отработали электронные пуски ракет по надводным целям в условиях работы авиации и диверсантов «противника».
В учении приняло участие более ста военнослужащих.
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