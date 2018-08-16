«Бастионы» под Калининградом уничтожили корабельную группу «противника»

Ракетчики Балтфлота провели тренировку по приведению береговых комплексов «Бастион» в боевую готовность.

Мобильные береговые противокорабельные комплексы «Бастион» ракетного соединения Балтийской военно-морской базы проводят маневры на побережье Калининградской области . Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В ходе маневров ракетчики выдвинулись в район учений, где подготовили «Бастионы» к стрельбе, а также отработали электронные пуски ракет по надводным целям в условиях работы авиации и диверсантов «противника».

В учении приняло участие более ста военнослужащих.