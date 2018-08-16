Уралвагонзавод покажет на «Армии-2018» современные боевые машины

Фото: Антон Тушин

Корпорация «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех на IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» представит более 20 натурных образцов военной техники. Это новые перспективные разработки и уже хорошо зарекомендовавшие себя боевые машины и оборудование.

Продукция военного назначения предприятий корпорации будет экспонироваться в Демонстрационном центре Госкорпорации Ростех, на открытой выставочной площадке (стенд № 402) и в экспозициях Министерства обороны России . Российские военные покажут технику нового поколения УВЗ — танк Т-14 «Армата», боевую машину поддержки танков БМПТ, 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ». Бронированный бульдозер Б10М2С будет представлен в составе экспозиции инженерных войск Министерства обороны.

В экспозиции УВЗ под открытым небом можно будет ознакомиться с десятью натурными образцами. Это новинки от челябинских предприятий УВЗ: бронированный фронтальный погрузчик ПК55С «ЧТЗ-Уралтрак» , двухплоскостная стабилизированная дистанционно управляемая платформа 5ЭЦ16У и передвижная мастерская для спецтехники от компании «Электромашина» . Предприятие «МК „Витязь“ представит двухзвенный транспортер ДТ-10ПМ, а ЦНИИ „Буревестник“ — 82-мм миномет 2Б24, миномет 2Б25, 12,7-мм боевой модуль, модернизированный 120-мм минометный комплекс 2С12А на шасси автомобиля Урал-43206. Натурные образцы танков Т-90МС, Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками и БМПТ-72 производства Уралвагонзавода также станут экспонатами открытой площадки.

Некоторые перспективные образцы вооружения в действии смогут увидеть только военные специалисты на закрытых показах. В то же время танки Т-72Б3, Т-90М, САУ „Мста-С“, ТОС-1А, инженерные машины и другая техника будет доступна всем. Зрители смогут оценить всю мощь боевой техники во время динамического показа.

В демонстрационном центре Госкорпорации Ростех на стенде УВЗ будут представлены масштабные модели техники Уралвагонзавода, »Уралтрансмаша» , Завода №9, Рубцовского филиала УВЗ, МК «Витязь» и «Омсктрансмаша» . Также на стенде УВЗ можно будет увидеть уникальную модель танка Т-90МС в масштабе 1:10. Это точная копия боевой машины, созданная на 3D-принтере по оригинальным чертежам от разработчика — Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения.

Руководители и специалисты корпорации УВЗ примут участие в насыщенной научно-деловой программе форума «Армия-2018», объединяющей более 140 мероприятий различных форматов по основным тематическим направлениям.