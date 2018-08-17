Более 1000 военнослужащих ЮВО приняли участие в КШТ в Волгоградской области

В ходе тренировки военнослужащие отработали вопросы управления подразделениями с применением новых систем связи и автоматизации, уточнив при этом алгоритмы действий должностных лиц соединений и воинских частей.

Соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное на территории Волгоградской области , приняло участие в командно-штабной тренировке (КШТ), под руководством командующего объединением генерал-лейтенанта Сергея Кузовлева.

В ходе тренировки военнослужащие отработали вопросы управления подразделениями с применением новых систем связи и автоматизации, уточнив при этом на практике алгоритмы действий должностных лиц соединений и воинских частей.

Управление войсками (силами) производилось с полевых подвижных пунктов управления, а координация практических действий войск — через региональный центр управления штаба общевойскового объединения ЮВО.

В плановых мероприятиях боевой подготовки приняли участие более 1000 военнослужащих, было задействовано свыше 300 ед. военной и специальной техники.