Сирийский опыт: кадры учений молодых танкистов в Подмосковье

Четыреста новоиспеченных офицеров сразу из трех танковых училищ провели контрольные занятия на полигоне Головеньки.

Сдавать экзамен по боевой выучке приехали 400 молодых лейтенантов из Казанского танкового, Омского общевойскового и Московского командного военных училищ. Они отработали навыки вождения танками и провели стрельбы по мишениям.

Все офицеры уже распределились по гарнизонам в разных уголках страны.

В маневрах применяется в том числе опыт, полученный в Сирийской Арабской Республике . Так, стреляют только с закрытых огневых позиций. Ведь на открытом пространстве пустыни танк в любую секунду может стать легкой мишенью.

Впереди у танкистов ночные стрельбы и вождение в полной темноте. Итоги экзаменов станут первой записью в характеристике молодых командиров.