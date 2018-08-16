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Сирийский опыт: кадры учений молодых танкистов в Подмосковье
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Сирийский опыт: кадры учений молодых танкистов в Подмосковье 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Четыреста новоиспеченных офицеров сразу из трех танковых училищ провели контрольные занятия на полигоне Головеньки.
Сдавать экзамен по боевой выучке приехали 400 молодых лейтенантов из Казанского танкового, Омского общевойскового и Московского командного военных училищ. Они отработали навыки вождения танками и провели стрельбы по мишениям.
Все офицеры уже распределились по гарнизонам в разных уголках страны.
В маневрах применяется в том числе опыт, полученный в Сирийской Арабской Республике. Так, стреляют только с закрытых огневых позиций. Ведь на открытом пространстве пустыни танк в любую секунду может стать легкой мишенью.
Впереди у танкистов ночные стрельбы и вождение в полной темноте. Итоги экзаменов станут первой записью в характеристике молодых командиров.
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