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Впервые севшие на Чукотке Ту-160 в ходе перелета не покидали границ России
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Новая цель России, месть Дзюбы Лукашенко и другие события дня
Новая цель России, месть Дзюбы Лукашенко и другие события дня

Впервые севшие на Чукотке Ту-160 в ходе перелета не покидали границ России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: МАРШРУТ ПЕРЕЛЕТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ БОМБАРДИРОВЩИКОВ ТУ-160, КОТОРЫЕ ВПЕРВЫЕ СЕЛИ НА ЧУКОТКЕ, ПРОХОДИЛ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ РФ — МИНОБОРОНЫ
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