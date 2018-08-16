Киев «подсчитал» количество российских солдат и танков в Донбассе

Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в ДНР якобы находится около 32 тыс. «российских военных», а также 700 российских танков.

«Там есть русские регулярные воинские формирования, переформатированные еще в конце 2014 и в 2015 году в первый и второй армейские корпуса. Общая численность этих войск — около 32 тыс. человек. Также есть более 700 танков, пушки, артиллерийские системы», — заявил он в интервью «Би-би-си Украина ».

При этом, по его словам, сейчас происходит «увеличение материальных запасов» — из России якобы «заходят колонны» и привозят боеприпасы.

«Это не группировка так называемых ЛНР/ДНР, это регулярные подразделения, которые по своей системе управления подчиняются штабу восьмой общевойсковой армии, дислоцирующейся в Новочеркасске », — заявил Муженко.

Он также утверждает, что в Донбассе есть «наемники» и «военнослужащие регулярных ВС России».

ВСУ регулярно делают заявления о якобы «наличии российских войск» в Донбассе. Более того, в августе прошлого года заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрий Грымчак заявил даже, что принято решение по «выходу российских войск» из Донбасса.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта и в Донбассе нет российских войск, а все обвинения в этом являются бездоказательными.