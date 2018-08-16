​Новый Ту-22М3М: интеллект, нос с горбинкой и 42 метра красоты 

Сегодня Казанский авиазавод передал на летные испытания модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М. Самолет практически не поменялся внешне, но по начинке это совершенно другая машина, говорят военные. В частности командующий Дальней авиацией рассказал, что Ту-22М3М обладает искусственным интеллектом и не имеет аналогов в мире. «Казанский репортер» стал свидетелем явления самолета народу, вспомнил его историю и узнал некоторые подробности обновлений. В последние несколько лет самолеты Ту-22М3 нередко фигурируют в новостях. Ракетоносцы-бомбардировщики активно применялись во время военной операции в Сирии. Казанские самолеты то и дело уничтожали позиции террористов. Вот только называют их часто чужим именем. Стратегические бомбардировщики часто путают с двадцать вторыми тушками. На самом деле Ту-22 и Ту-22М3 совершенно разные самолеты. Похожи они как Lada Granta похожа на Жигули, то есть не похожи совсем. Сейчас в буквенно-числовой код добавили еще одну «М», означающую модернизацию. Так что ведущим федеральных каналов, рапортующим об отечественных достижениях, теперь придется выговаривать непростую конструкцию из 20 букв «тудвадватьдваэмтриэм». ИСТОРИЯ История Ту-22М3 начинается больше чем полвека назад, в 1965 году. Поначалу самолет разрабатывался в ОКБ Туполева группой энтузиастов без поддержки из госбюджета. Чтобы защитить модель, Туполев представил ее как модернизацию уже существующего Ту-22, который был довольно неудачным самолетом, его даже прозвали «людоедом» за высокую аварийность. Это партийным боссам казалось дешевле создания новой машины, и проект приняли. На деле же это были совершенно два разных самолета. Впервые Ту-22М поднялся в небо в 1969 году и тоже был мало похож на ставший привычным ракетоносец-бомбардировщик. Модель еще дважды серьезно дорабатывали, и в итоге получился самолет с изменяемой геометрией крыла Ту-22М3, который в 1978 года запустили в серийное производство на Казанском авиазаводе. В окончательном виде борт приняли на вооружение в марте 1989 года. Всего в Казани сделали Ту-22М3 в количестве 268 штук. Последний, 268-й самолет хорошо знаком всем жителям города. Он стоит в качестве памятника около проходной завода. Дело в том, что в 1993 году заказчики так и не смогли найти деньги, чтобы рассчитаться с предприятием, и ракетоносец и остался на земле. М — ЗНАЧИТ МОДЕРНИЗАЦИЯ Модернизировать Ту-22М3 пытались еще на исходе Советского Союза. В 1980-х начали разрабатывать обновления, а в 1990 году на КАПО даже построили прототип, но на этом дело заглохло и проект закрыли. Сейчас этот казанский бомбардировщик стоит в музее авиабазы под Рязанью. Теперь самолеты снова оказались востребованы, дело планируется запустить на поток. Если Ту-22 и Ту-22М3 — совершенно не похожие самолеты, но отличить прежний и модернизированный бомбардировщик будет не так-то просто. Вся модернизация касается начинки. Размеры остались теми же, 42 метра длина, 11 высота. Самое заметное внешнее отличие — появившаяся горбинка на носу. Но это тоже следствие изменения внутренностей. — Возможности этой машины впечатляют и далеко превосходят возможности всех имеющихся на вооружении иностранных государство аналогов. Эта машина имеет искусственный интеллект и мощный боевой потенциал. Ее расширенные возможности позволят нам, «дальникам» более качественно выполнять поставленные перед нами задачи, — рассказал командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш. — Практически мы с вами видим новую машину. Мы с нетерпением ждем, когда она займет своей место в боевом строю дальней авиации. У Ту-22М3М поменялось управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронной борьбы, навигация, связь и прицельное оборудование. Самолет несет управляемые ракеты, а также свободно падающие и управляемые бомбы. Что именно, военные рассказывают неохотно, но, судя по всему, самолет готовят к несению «Кинжала», гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса. Экипаж машины боевой — 4 человека. Из новшеств комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементной базе. Его обновили на 80% и унифицировали с аналогичными системами на Ту-160. Кабина пилотов также претерпела изменения, самолет стал «умнее» и более «цифровым». — Снаружи это самолет, который может быть примелькался, он в Сирии принимал участие. Внутри это принципиально другой самолет, с совершенно другими системами, другими возможностями, другой силой и угрозой для потенциальных противников. Самолет, который будет жить еще многие и многие годы, — рассказал президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. — Уже со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод для параллельного начала работ по глубокой модернизации, со сдачей самолетов с 21-го года. У нас с вами в работе самолеты Ту -214, которые и дальше будут продолжаться. Три самолета мы сдаем в Управление делами президента, еще на несколько самолетов у нас заказы. Серийные Ту-160… Это серьезная работа, которая обеспечит загрузку завода на многие годы, принципиально другую финансовую устойчивость. Завод становится сейчас самым высокозагруженным с перспективой загрузки на 10-15 лет вперед. «ПОЗДРАВЛЯЮ ТАТАРСТАН С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ АВИАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ!» — Были времена, когда мы приезжали на завод для решения очень сложных проблем, связанный с перспективами этого предприятия. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что глубокую модернизацию прошел не только этот ракетоносец, но и сам завод ее проходит. Сейчас это современнейшее предприятие с хорошей перспективой, — обратился к работникам Казанского авиазавода Рустам Минниханов. — Та продукция, которая производится вашими руками, сегодня востребована. Во время церемонии выкатки перед ангаром собрались едва ли не все рабочие завода. Пока на появившейся рядом с летным полем сцене шел концерт, аэродром КАЗа принимал самолет из Москвы. На передачу самолета прибыло руководство ВКС России, Минпромторга и Объединенной авиастроительной корпорацией. Еще недавно что-то подобное здесь было по поводу «старшего брата»Ту-22М3М: казанские авиастроители обновили главную гордость отечественной авиации Ту-160, легендарного «Белого лебедя». Это обстоятельство напомнил замглавы минпромторга России Олег Бочаров. — Есть магия цифр. Выходя на сцену и увидев дату 16 августа, я вдруг понял, что есть тень иронии в той силе, которую мы демонстрируем. Потому, что ровно 9 месяцев назад, в этом же составе мы поздравляли вас и отмечали выкатку Ту-160. И вот новое достижение. Я хочу, чтобы в этой многодетной туполевской семье рождались каждые 9 месяцев новые достижения. Поздравляю Татарстан с высоким уровнем демографической авиационной готовности! — сказал заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров. Сегодня самолет отправляется на летные испытания. Если все пойдет по плану, военные получат Ту-22М3М в эксплуатацию к 2021 году. Судя по тому, что уже со следующего года на Казанский авиазавод будут поступать Ту-22М3 для модернизации, в Минобороны рассчитывают на наших авиастроителей. Антон Райхштат.