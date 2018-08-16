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Центр Курска перекроют во время репетиций военного парада
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Центр Курска перекроют во время репетиций военного парада 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
23 августа военным парадом отпразднуют 75-ую годовщину победы советских войск на Курской дуге.
Куряне увидят механизированную колонну из 78 единиц военной техники, возглавит которую легендарный танк Т-34. А в небо над Курском взлетят 17 самолетов — истребители, бомбардировщики, высотные истребители, а также боевые вертолёты армейской авиации.
Во время репетиций масштабного военного парада, в Курске ограничат движение транспорта. 17 и 21 августа с 14.00 до 21.00 будет перекрыта улица Карла Маркса (от поворота на ТЦ «Метро» до поста ГИБДД по трассе М2); с 16.00 до 20.00 — проспект Победы (от здания ГИБДД на Карла Маркса до ТЦ «Триумф» и в обратном направлении).
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