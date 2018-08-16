Ещё
Военный эксперт рассказал о модернизированном бомбардировщике Ту‐22М3М
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военный эксперт рассказал о модернизированном бомбардировщике Ту‐22М3М 

360tv.ru 1 час назад
ВВС РФ осенью 2018 года начнут испытания модернизированного сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, торжественная церемония передачи которого состоялась 16 августа на площадке Казанского авиастроительного завода. О возможностях самолета рассказал военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко, сообщило ИА Nation News.
«Во-первых, увеличился радиус действия, во-вторых, возросли возможности. Обновленная машина сможет носить совершенно новые ракеты оперативно-тактического действия и даже дальние», — поделился информацией военный эксперт.
Благодаря цифровой электронике и новым двигателям модернизированный сверхзвуковой бомбардировщик кардинально отличается от старой модели Ту-22М, добавил Михаил Тимошенко.
360tv.ru: последние новости
Работник «Южмаша» назвал «фанерным» новый украинский ракетный комплекс Обновленный российский бомбардировщик Ту‐22М3М представили в Казани Шойгу: Дагестану нужна современная военно‐морская база
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы14
Умерла величайшая певица в истории35
Предложено наказание Украине за захват судна РФ121
Умерла Арета Франклин4
В ДНР высказались о захвате территории Киевом29
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение