Военный эксперт рассказал о модернизированном бомбардировщике Ту‐22М3М 

ВВС РФ осенью 2018 года начнут испытания модернизированного сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, торжественная церемония передачи которого состоялась 16 августа на площадке Казанского авиастроительного завода. О возможностях самолета рассказал военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко, сообщило ИА Nation News.
«Во-первых, увеличился радиус действия, во-вторых, возросли возможности. Обновленная машина сможет носить совершенно новые ракеты оперативно-тактического действия и даже дальние», — поделился информацией военный эксперт.
Благодаря цифровой электронике и новым двигателям модернизированный сверхзвуковой бомбардировщик кардинально отличается от старой модели Ту-22М, добавил Михаил Тимошенко.