Россия поддержит декларацию ООН о контроле над автономными системами вооружений

Россия согласна поддержать политическую декларацию ООН о сохранении контроля над автономными системами вооружений, сообщает «Коммерсант».

Обсуждение документа пройдет в конце августа в Женеве с участием делегаций из 80 стран. Главной темой для дискуссий станут смертоносные автономные системы вооружений. 26 государств выступают за их полный запрет.