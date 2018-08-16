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Россия поддержит декларацию ООН о контроле над автономными системами вооружений
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Россия поддержит декларацию ООН о контроле над автономными системами вооружений 

RUБЕЖ 18 минут назад
Фото: RUБЕЖ
Россия согласна поддержать политическую декларацию ООН о сохранении контроля над автономными системами вооружений, сообщает «Коммерсант».
Обсуждение документа пройдет в конце августа в Женеве с участием делегаций из 80 стран. Главной темой для дискуссий станут смертоносные автономные системы вооружений. 26 государств выступают за их полный запрет.
Россия занимает более умеренную позицию в данном вопросе. В МИДе РФ считают, что в настоящий момент сложно разграничить гражданские и военные разработки в области автономных систем. Кроме того, представители ведомства заявляют — Россия неукоснительно придерживается норм международного гуманитарного права, применимых к виду вооружений с использованием искусственного интеллекта. Российское национальное законодательство содержит положения, ставящие барьер возможному вводу в эксплуатацию вооружений, не соответствующих международно-правовым обязательствам нашей страны.
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