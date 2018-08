Самый длиннокрылый самолет прошел очередные тесты

Самый длиннокрылый самолет в мире разрабатывается компанией Stratolaunch Systems. Это гигантский двухфюзеляжный самолет: его масса составляет 226,8 тонны, максимальная взлетная масса — 589,7 тонны, а размах крыла — 117,3 метра; длина фюзеляжей — 72,5 метра. Ожидается, что аппарат будет использоваться в качестве платформы для запуска небольших ракет-носителей из стратосферы на низкую околоземную орбиту.

Самолет оборудован шестью двигателями, которые были успешно протестированы еще осенью прошлого года. В феврале же компания разогнала самолет до 40 узлов (74 километра в час) в ходе тестовых пробежек по взлетно-посадочной полосе.

В апреле Stratolaunch Systems на 34-м Космическом симпозиуме в Корорадо-Спрингс, США , сообщила, что ее самолет может подняться в воздух уже этим летом — правда, прежде аппарат должен пройти еще несколько серий тестовых пробежек (всего самолет должен пройти пять таких серий).

The Stratolaunch aircraft is back in the hanger tonight. We didn’t make it to the main runway for taxi testing this weekend. Successfully completed fueling ops, engine runs, and communications testing. We’ll be outside again very soon. pic.twitter.com/JkSHDv6SPc

— Jean Floyd (@WJeanFloyd) 13 августа 2018 г.

Очередную — третью — серию компания рассчитывала осуществить на прошлых выходных. Самолет выкатили из ангара и провели ряд тестов — однако, как отметил в Twitter Жан Флойд, исполнительный директор Stratolaunch Systems, 13 августа, тестовые пробежки не проводились. Впрочем, специалисты, по словам Флойда, успешно провели другие испытания аппарата: операции по заправке самолета топливом, тестирование двигателей, а также тесты связи.

Самолет Stratolaunch, таким образом, по-прежнему должен пройти еще три серии пробежек по ВПП. Когда они состоятся и когда, соответственно, стоит ожидать первый полет гигантского самолета, пока не уточняется.