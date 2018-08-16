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«Ильюшин» выпустит больше 10 тысяч транспортных самолётов
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«Ильюшин» выпустит больше 10 тысяч транспортных самолётов 

News.ru 37 минут назад
Фото: News.ru
Авиационный комплекс «Ильюшин» намерен выпустить свыше 10 тысяч военно-транспортных самолётов. В настоящее время они находятся в разной степени готовности.
Три транспортника уже эксплуатируются армией, сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего директора «Авиастар-СП» (входит в транспортный дивизион ОАК, возглавляемый компанией «Ил») Василия Донцова.
Уточняется, что главная задача предприятия — выход на серийное производство Ил-76МД-90А.
Ранее News.ru писал, что «Ильюшин» разработает транспортный беспилотник. Его создадут на базе проектируемого самолёта нового поколения.
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