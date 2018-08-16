«Ильюшин» сообщил о производстве 10 новейших самолетов-топливозаправщиков

В корпорации «Ильюшин» рассказали, что более 10 военно-транспортных самолетов Ил-78М-90А сейчас находятся в производстве.

«В настоящее время три транспортника уже успешно эксплуатируются, свыше 10 воздушных судов находятся в различной степени готовности в производстве», — приводят слова управляющего директора АО «Авиастар-СП» Василия Донцова в пресс-службе «Ил», передает РИА «Новости»

По словам Донцова, основная задача ульяновского авиазавода — «выход на серийное производство транспортных Ил-76МД-90А».

Ранее сообщалось, что Минобороны собралось заказать 14 самолетов-топливозаправщиков.

До этого стало известно, что летно-конструкторские испытания нового топливозаправщика Ил-78М-90А начнутся в августе.