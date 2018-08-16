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«Ильюшин» сообщил о производстве 10 новейших самолетов-топливозаправщиков
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«Ильюшин» сообщил о производстве 10 новейших самолетов-топливозаправщиков 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В корпорации «Ильюшин» рассказали, что более 10 военно-транспортных самолетов Ил-78М-90А сейчас находятся в производстве.
«В настоящее время три транспортника уже успешно эксплуатируются, свыше 10 воздушных судов находятся в различной степени готовности в производстве», — приводят слова управляющего директора АО «Авиастар-СП» Василия Донцова в пресс-службе «Ил», передает РИА «Новости».
По словам Донцова, основная задача ульяновского авиазавода — «выход на серийное производство транспортных Ил-76МД-90А».
Ранее сообщалось, что Минобороны собралось заказать 14 самолетов-топливозаправщиков.
До этого стало известно, что летно-конструкторские испытания нового топливозаправщика Ил-78М-90А начнутся в августе.
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