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В США разобрали новую тактику танкового боя, придуманную в России
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В США разобрали новую тактику танкового боя, придуманную в России 

Свободная пресса 13 минут назад
Майкл Пек, обозреватель американского специализированного издания The National Interest, посвященного военной тематике, рассказал о новой тактике ведения танкового боя, которую разработали в России.
По его словам, современные вооружённые конфликты чаще всего носят локальный характер, не имеют чёткой линии фронта и, при наличии у противника противотанковых комплексов, использовать танки по-старому неэффективно, потому в России придумали несколько манёвров, позволяющих добиваться успеха в подобных сражениях.
Один из них он обозначил «Танковая карусель». Этот приём подразумевает быстрое передвижение танков по кругу, когда одна машина стреляет, уходит в тыл, и её место немедленно занимает другая. По словам Пека, такая тактика позволяет вести беспрерывный огонь в течение продолжительного времени.
Второй приём американский журналист назвал «Танковые штаны»: он подразумевает, что танк после каждого выстрела будет покидать свой окоп и перемещаться в соседний. Таким образом, машина не остаётся на одной огневой позиции дольше нескольких секунд и не позволяет среагировать противнику, пишет информагентство Nation News.
Ранее Майкл Пек признал, что российская боевая машина поддержки пехоты «Терминатор» будет способна эффективно поражать низколетящие воздушные цели, в том числе беспилотные дроны, являющиеся одним из самых эффективных на данный момент вооружений армии США.
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