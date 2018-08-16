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Правительство РФ утвердило «дорожную карту» по регулированию деятельности беспилотной авиации
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Правительство РФ утвердило «дорожную карту» по регулированию деятельности беспилотной авиации 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
Правительство РФ утвердило «дорожную карту» по регулированию полетов беспилотного воздушного транспорта.
Основная цель документа — разработка законодательства в сфере беспилотной авиации и ликвидация административных барьеров. По мнению авторов «дорожной карты», внедрение новых регламентов и законов должно происходить в несколько этапов:
— в 2018 году будет определен порядок государственной регистрации беспилотных гражданских судов с максимальной взлетной массой не более 30 кг, а также утвержден профессиональный стандарт специалиста по эксплуатации беспилотных авиационных систем;
— в 2019 году должен быть создан порядок учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой до 30 кг и возможность их идентификации;
— в 2020 году планируется исключить процедуру регистрации прав на беспилотники, поскольку как безэкипажные воздушные суда, так и пилотируемые самолеты станут вносить в единый Государственный реестр гражданских воздушных судов России. Такая мера приведет к тому, что дроны будут чаще использовать в коммерческих целях;
— В 2021 году органы власти должны будут разработать требования и порядок ведения радиосвязи между экипажами беспилотного гражданского воздушного судна и соответствующим органом обслуживания воздушного судна.
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