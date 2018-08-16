Противотанковый «Спрут» пойдет на экспорт

Александра Михеева. Новую модификацию российской самоходной противотанковой пушки «Спрут» с литерами «СДМ-1» собираются поставлять за рубеж. Машина во многом уникальная, уверены отечественные поставщики оружия, так как она сочетает огневую мощь основного боевого танка с подвижностью и очень высокой проходимостью. Особый интерес к «Спрут-СДМ-1» проявляет ряд стран Юго-Восточной Азии, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на главу "Рособоронэкспорта"

Сейчас противотанковыми пушками «Спрут» вооружены российские Воздушно-десантные войска. Правда у них пока предыдущая версия — «СД». Эта боевая машина весит всего 18 тонн и ее можно высаживать с самолета на парашютах. По шоссе самоходка разгоняется до 70 километров в час, а плавает со скоростью не больше 10 километров в час.

Главный калибр «Спрут-СД» — 125-миллиметровая танковая пушка, которая способна выдавать до 7 выстрелов в минуту. Дополнительное вооружение — пулемет Калашникова винтовочного калибра.

Впечатляющая огневая мощь и подвижность компенсируются низкой защитой боевой машины. По данным из открытых источников, лобовая броня «Спрута» выдерживает попадание из тяжелого пулемета калибром 12,7 миллиметра. Борта самоходки способна остановить только пули легкого стрелкового оружия.

Чем будет отличаться модификация «СД» от «СДМ-1», пока достоверно не известно. Но есть данные, что машине обновили орудие. Теперь оно может использовать те же снаряды, что и танки Т-72 и Т-90. Кроме того «Спрут» получил современный прицел «Сосна-У» со встроенным тепловизором, которой позволяет боевой машине находить и уничтожать цели в любое время суток.