«Гиперболоид президента Путина» защищает ядерную триаду

Новый российский лазерный комплекс «Пересвет» развёрнут на территории дивизии, вооружённой стратегическими ракетными комплексами «Ярс» и «Тополь-М». Эксперты разделились во мнениях, для каких целей используют ракетчики «гиперболоид президента Путина».

В июне президент России Владимир Путин заявил о том, что ядерный ракетный комплекс «Пересвет» уже стоит на вооружении российской армии. Во время мартовского послания Федеральному собранию глава государства упоминал боевой лазер в числе других новых российских видов вооружения. На демонстрационном видео было представлено развёртывание комплекса, состоящего из нескольких грузовиков с различной аппаратурой, без раскрытия информации о его задачах. Эксперты сходились во мнении, что «Пересвет» будет использоваться в целях противовоздушной обороны, но 14 августа на конференции ООН по разоружению помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илим Поблет добавила неясности, упомянув российский лазер в связи с «тревожащими космическими планами Москвы ».

Комплекс используется РВСН, следовательно, можно сделать вывод, он предназначен для ослепления спутников предполагаемого противника, говорит News.ru эксперт ЦАСТ Михаил Барабанов : «Это как разведывательные космические аппараты, так и, что более вероятно, низкоорбитальные спутники Системы предупреждения о ракетном нападении». Задача «Пересвета» — вывести из строя системы слежения спутника СПРН предполагаемого противника непосредственно перед пуском баллистической ракеты. В то же время, добавляет эксперт, остаётся актуальными вопрос о рассеивании лазерного луча в атмосфере, что существенно понижает его поражающую способность на больших высотах: «Проблема решаема, всё зависит от мощности установки, но точные детали сейчас никто не раскрывает».