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Толбоев объяснил работу искусственного интеллекта нового бомбардировщика Ту-22М3М
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Толбоев объяснил работу искусственного интеллекта нового бомбардировщика Ту-22М3М 

Говорит Москва 26 минут назад
Фото: Говорит Москва
На Ту-22М3М установили новое бортовое радиоэлектронное оборудование и информационно-управляющую систему с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» заслуженный лётчик-испытатель России и почётный президент авиасалона «Макс» Магомед Толбоев, искусственный интеллект предназначен для помощи пилоту.
«Это было отработано на космическом корабле «Буран». Мы сидели в корабле, и всё это происходило в автоматическом полном обеспечении компьютерной системы «Бисер». И был единственный контур, назывался «ручной контур управления». В случае отключения всех систем бортовых экипаж имел возможность перейти на ручное управление. Это реализовано сейчас в новых условиях на всех самолётах. Раньше это не могли, потому что компьютеры были больших размеров. А сейчас это маленькие компьютеры. Пилот может передать самолёту те задачи, которые он хотел бы делать. Бортовое оборудование делает это лучше и точнее. Если что-то не так: сбой информации со спутника, отсутствие коррекции, сбой бортовой системы, электрической системы, то экипаж всё это может сделать сам».
По словам Толбоева, в экстренных случаях пилот может вмешаться в работу искусственного интеллекта. Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 приняли на вооружение в 1989 году. Первый полёт новой модернизированной версии самолёта состоится до конца сентября 2018 года.
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