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Курганский завод покажет на форуме «Армия-2018» боевые машины будущего
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Курганский завод покажет на форуме «Армия-2018» боевые машины будущего 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
Опытные образцы военной техники — БМП «Курганец-25», гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф, модернизированную 125-мм самоходную противотанковую пушку «Спрут-СДМ1», боевую машину десанта БМД-4М2 «Синица», а также гусеничный вездеход ТМ-140 в спецкомплектации представит Курганмашзавод на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».
Как сообщили в пресс-службе завода, боевая машина пехоты на базе унифицированной гусеничной платформы «Курганец-25» будет представлена наряду с другими перспективными образцами — танком «Армата» и бронетранспортером «Бумеранг».
В экспозиции курганского предприятия можно будет увидеть машины, идея создания которых подсказана самими военными. Так, бронетранспортер БТ-3Ф на узлах и агрегатах БМП-3, адаптированной к применению в морских условиях, впервые «СКБМ» и Курганмашзавод продемонстрировали на «Армии» два года назад. Машина сразу понравилась иностранным заказчикам. Практический интерес потенциальные покупатели подкрепили конкретными предложениями по усовершенствованию образца. Пожелания конструкторами были учтены.
На форуме «Армия-2018» покажут натурный образец БТ-3Ф с применением новых технических решений. Так, на машине установлены более мощный комплекс вооружения — дистанционно-управляемый модуль калибра 12,7 мм, оснащенный штатным тепловизором командира, системы видеонаблюдения с камерами переднего и заднего вида, предложена оригинальная конструкция сидений для командира и десанта, а так же есть кондиционер.
Еще один опытный образец в экспозиции завода — БМД-4М2 с боевым модулем «Синица». Машина, по сути, — дальнейшее совершенствование конструкции десантной техники для ВДВ, обеспечивающее максимальную унификацию по вооружению, системам и агрегатам с боевой машиной пехоты БМП-3.
Уже традиционно на выставочной площадке предприятия будет представлен и так называемый «летающий танк» — 125-мм самоходная противотанковая пушка 2С25М «Спрут-СДМ1». Машина полностью готова к проведению государственных испытаний.
Напомним, эти и другие боевые машины, стоящие на вооружении Российской армии, можно будет увидеть на полигоне Алабино на ежедневных демонстрационных показах, а также в военном шоу «Вежливые люди». Форум пройдет с 21 по 26 августа на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот».
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