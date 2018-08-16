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Военный эксперт объяснил заявление Киева о захвате новых территорий в Донбассе
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Военный эксперт объяснил заявление Киева о захвате новых территорий в Донбассе 

RT на русском 44 минуты назад
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT заявление Киева о том, что украинские военные взяли под контроль территорию площадью 15 кв. км в Донбассе.
«Мы слышим заявления, что у Украины — самая лучшая армия и вооружения, они хвастаются, что впервые создали гаубицу по стандартам НАТО, что сделали вечный танк и так далее. Вот теперь говорят, что захватили 15 кв. км территории в Донбассе — скорее всего, нейтральные земли. Это всё делается, чтобы поднять боевой дух ВСУ, которые разуты, раздеты и не обеспечены всем необходимым. Вооружение, которым они хвастаются, — всё в единичном экземпляре. Вынуждены подбирать остатки американской, немецкой техники, которую им с барского плеча сбрасывают», — отметил Литовкин.
Эксперт добавил, что на масштабную операцию против Донбасса ВСУ не могут набрать сил, поскольку «армия не пойдёт воевать со своим народом так масштабно».
Ранее командующий операцией объединённых сил Сергей Наев заявил, что украинские военные взяли под контроль территорию площадью 15 кв. км в Донбассе.
RT на русском: последние новости
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