Военный эксперт объяснил заявление Киева о захвате новых территорий в Донбассе

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT заявление Киева о том, что украинские военные взяли под контроль территорию площадью 15 кв. км в Донбассе.

«Мы слышим заявления, что у Украины — самая лучшая армия и вооружения, они хвастаются, что впервые создали гаубицу по стандартам НАТО , что сделали вечный танк и так далее. Вот теперь говорят, что захватили 15 кв. км территории в Донбассе — скорее всего, нейтральные земли. Это всё делается, чтобы поднять боевой дух ВСУ, которые разуты, раздеты и не обеспечены всем необходимым. Вооружение, которым они хвастаются, — всё в единичном экземпляре. Вынуждены подбирать остатки американской, немецкой техники, которую им с барского плеча сбрасывают», — отметил Литовкин.

Эксперт добавил, что на масштабную операцию против Донбасса ВСУ не могут набрать сил, поскольку «армия не пойдёт воевать со своим народом так масштабно».