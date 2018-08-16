Россия выводит на экспорт легкий плавающий танк

Как отметил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев , этот уникальный образец не имеет аналогов в мире. «Спрут-СДМ1» — единственная в своем классе легкая плавающая боевая машина, обладающая огневой мощью основного боевого танка. Он может десантироваться с корабля, работать днем и ночью на непроходимой для другой подобной техники местности. «Рособоронэкспорт» ожидает повышенное внимание к этому продукту со стороны стран со сложными географическими условиями, сочетающими наличие водных преград, болот и гор. В частности, большой интерес к «Спруту-СДМ1» уже проявляет ряд государств Юго-Восточной Азии», — сообщил он.

«Спрут-СДМ1» предназначен для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения. Предлагается для оснащения морской пехоты и танковых подразделений сухопутных войск.

Машина обладает мощным комплексом вооружения, соответствующим основному боевому танку: 125-мм пушка, 7,62-мм дистанционно управляемая пулеметная установка, 7,62-мм спаренный пулемет. Также «Спрут-СДМ1» оснащен комплексом управляемого ракетного вооружения, предназначенным для поражения бронированных целей, в том числе оборудованных динамической защитой, на дальностях до 5 км.

Современная высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем машины обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение целей на месте, в движении, в условиях плохой видимости, днем и ночью.

Плавающий танк обладает высоким для машин данного класса уровнем защиты. Малый вес и способность преодолевать водные преграды на плаву обеспечивают высокий уровень проходимости. Он способен вести боевые действия в условиях высокогорья и жаркого тропического климата, вести стрельбу из пушки на плаву.

«Рособоронэкспорт» представит подробную информацию о боевых возможностях и технических характеристиках «Спрута-СДМ1» в ходе предстоящего Международного военно-технического форума «Армия-2018».