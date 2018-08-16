Россия начнёт экспорт не имеющего аналогов в мире лёгкого плавающего танка

Лёгкий плавающий танк СПТП «Спрут-СДМ1» будет выведен на мировой оружейный рынок, сообщила пресс-служба Ростеха

«Рособоронэкспорт» ожидает повышенное внимание к этому продукту со стороны стран со сложными географическими условиями, сочетающими наличие водных преград, болот и гор. В частности, большой интерес к «Спруту-СДМ1» уже проявляет ряд государств Юго-Восточной Азии», — сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев . Его цитирует пресс-служба госкорпорации.

«Спрут-СДМ1» — единственная в своём классе лёгкая плавающая боевая машина, обладающая мощью основного боевого танка. Она предназначена для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, а также ведения войсковой разведки и боевого охранения.

Машина вооружена 125-миллиметровой пушкой, 7,62-миллиметровыми дистанционной управляемой пулемётной установкой и спаренным пулемётом. Также «Спрут-СДМ1» оснащён комплексом управляемого ракетного вооружения, предназначенным для поражения бронированных целей, в том числе оборудованных динамической защитой, на дальностях до пяти километров.

Машина может быть оснащена как для морской пехоты, так и для танковых подразделений сухопутных войск. Отмечается, что плавающий танк обладает высоким для машин данного класса уровнем защиты.

«Спрут-СДМ1» будет представлен на предстоящем международном военно-техническом форуме «Армия-2018».