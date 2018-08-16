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Несколько истребителей сели на трассу в Хабаровском крае
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Несколько истребителей сели на трассу в Хабаровском крае 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
На два часа в четверг оказалась заблокирована трасса Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск из-за приземлившихся на проезжую часть истребителей ВКС России. Застрявшие в пробке водители сняли на видео посадку боевых машин.
Перекрытие было плановым — в Хабаровском крае начались учения боевой авиации, в ходе которых пилотам Су-30СМ, Су-35С и МиГ-31 предстоит выполнять фигуры высшего пилотажа, перехватывать противника, уходить из-под огня и сажать истребители на укороченную полосу, то есть на ту самую трассу.
Под свои нужды, как отмечает AmurMedia, военные «приспособили» участок с 91 по 93-й километр дороги. Этот аэродромный отрезок трассы предназначен для рассредоточения боевой авиации в случае военной угрозы и является запасной полосой для гражданской авиации.
Движение на нем будет ограничено 17, 20, 21 и 23 августа.
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