Несколько истребителей сели на трассу в Хабаровском крае

На два часа в четверг оказалась заблокирована трасса Комсомольск-на-Амуре Хабаровск из-за приземлившихся на проезжую часть истребителей ВКС России . Застрявшие в пробке водители сняли на видео посадку боевых машин. Перекрытие было плановым — в Хабаровском крае начались учения боевой авиации, в ходе которых пилотам Су-30СМ, Су-35С и МиГ-31 предстоит выполнять фигуры высшего пилотажа, перехватывать противника, уходить из-под огня и сажать истребители на укороченную полосу, то есть на ту самую трассу. Под свои нужды, как отмечает AmurMedia , военные «приспособили» участок с 91 по 93-й километр дороги. Этот аэродромный отрезок трассы предназначен для рассредоточения боевой авиации в случае военной угрозы и является запасной полосой для гражданской авиации. Движение на нем будет ограничено 17, 20, 21 и 23 августа.