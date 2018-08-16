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Буксировка военного корабля в акватории Дона попала на видео
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Буксировка военного корабля в акватории Дона попала на видео 

Деловое сообщество 1 час назад
Маленький буксир, тянущий за собой по водной глади военный корабль привлек внимание всех зевак правобережной набережной. Не каждый день увидишь этакий мини-парад. Видео сразу попало в социальные сети, и ростовчане начали дискутировать о модели, водоизмещении и тактических характеристиках судна.
«Похоже на мишень для артиллерийских стрельб. Просто макет.» — пишет самый скептически настроенный, «Этот макет будет охранять Азово черноморскую акваторию) проект Сокол, сторожевой катер» — возражают знатоки. Вряд ли они правы, последние корабли этой серии были спущены на воду в далеком 1951 году. В прибрежных водах, где проходили внутренние конвои, была велика минная угроза и эти корабли приходилось также, как и транспорты, обеспечивать тральщиками. Военный опыт показал, что для несения дозорной службы и проведения внутренних конвоев наиболее эффективно использовались тральщики и охотники за подводными лодками.
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