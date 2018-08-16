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В Балтийске появится специальное морское подразделение военной полиции
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В Балтийске появится специальное морское подразделение военной полиции 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Балтийске, на базе военной комендатуры, появится специальное морское подразделение военной полиции, сообщает пресс-служба Балтийского флота.
«В задачи морской полиции войдет обеспечение безопасности в акватории военно-морской базы, пресечение правонарушений среди военнослужащих и отдельные вопросы противодиверсионной деятельности», — рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту Роман Мартов.
В «арсенале» военных полицейских будут быстроходные катера БЛ-680, обычное огнестрельное оружие, травматическими пистолеты и другие спецсредства.
Состав морского подразделения будет сравнительно небольшим, но уровень подготовки будет довольно эффективным.
Набор в новое подразделение производится через региональные пункты отбора на контракт. Также кандидатов ищут среди действующих контрактников.
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