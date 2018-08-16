В Балтийске появится специальное морское подразделение военной полиции

Балтийске , на базе военной комендатуры, появится специальное морское подразделение военной полиции, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

«В задачи морской полиции войдет обеспечение безопасности в акватории военно-морской базы, пресечение правонарушений среди военнослужащих и отдельные вопросы противодиверсионной деятельности», — рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту Роман Мартов

В «арсенале» военных полицейских будут быстроходные катера БЛ-680, обычное огнестрельное оружие, травматическими пистолеты и другие спецсредства.

Состав морского подразделения будет сравнительно небольшим, но уровень подготовки будет довольно эффективным.

Набор в новое подразделение производится через региональные пункты отбора на контракт. Также кандидатов ищут среди действующих контрактников.